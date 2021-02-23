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الثلاثاء، 23-02-2021 12:24 م

مشددا على الالتزام بأوامر الدفاع

إيعاز من وزير الداخلية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

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وزير الداخلية سمير المبيضين


الوكيل الإخباري - أوعز وزير الداخلية سمير المبيضين في تعميم وجهه اليوم الثلاثاء الى المحافظين في مختلف مناطق المملكة ، الاستمرار في ضبط الاشخاص المخالفين لأوامر الدفاع ومخالفة المنشآت المخالفة مهما كان تصنيفها ‏او الخدمة التي تقدمها.

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 وقال وزير الداخلية في تصريح صحفي ، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، ان هذا الاجراء يهدف الى الحد من مستوى انتشار عدوى ‏الاصابة بفيروس كورونا خدمة لاعتبارات الصحة والسلامة ‏العامة ونظراً لتطور الوضع الوبائي في البلاد الامر الذي يتطلب من المحافظين بالتعاون والتنسيق مع قادة الاقاليم ومدراء الاجهزة الأمنية ، التشدد في تنفيذ اوامر الدفاع لتحقيق مقتضيات الامن والنظام ‏وسلامة المجتمع الاردني.


وطالب الوزير من المحافظين اغلاق المنشآت المخالفة التي تقع ضمن الاختصاص فور ثبوت المخالفة ‏واحالة مالكها للقضاء ، واعادة تحويله بعد ذلك الى الحاكم الاداري وربطه  بكفالة عدلية ( عالية القيمة ) وتوقيفه ‏ادارياً لحين تقديم الكفالة مع مراعاة انواع المخالفات ‏الواردة باوامر الدفاع .‏


‏وفيما يتعلق بالمناسبات الاجتماعية شدّد وزير الداخلية على الاستمرار بمنع اقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية ‏باعداد تزيد عن (20) شخصاً وبما ينسجم والبروتوكول ‏الطبي المعتمد والتأكد من مدى استخدام ادوات الوقاية والكمامات ‏والتباعد الاجتماعي في التجمعات التي يقل عدد ‏المشاركين فيها عن (20) شخصاً والتنسيق مع المجالس الامنية في المحافظات فور تلقي ‏معلومات بنية البعض اقامة مناسبات اجتماعية سواء ‏‏(بيوت العزاء أو الافراح أو اي مناسبة اجتماعية أخرى) ‏باستدعاء القائمين عليها او المعنيين بها وربطهم ‏بالتعهدات اللازمة لمنع اقامة هذه المناسبات واتخاذ اشد ‏الاجراءات القانونية والادارية  اللازمة بحق المخالفين .‏


واكد الوزير في التعميم على نشر اسماء المنشآت المخالفة واسماء ‏مالكيها في كافة وسائل الاعلام وتقديم كافة اشكال الدعم والاسناد للجهات الرسمية ‏المعنية بموضوع الرقابة والتفتيش على المنشآت وتفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش المشكّلة ‏والمعنية بالاشخاص والمنشآت ومتابعة مدة التزام المواطنين بساعات الحظر الجزئي ‏وتحرير المخالفات بحق الاشخاص غير الملتزمين.

 

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