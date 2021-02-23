إيعاز من وزير الداخلية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - أوعز وزير الداخلية سمير المبيضين في تعميم وجهه اليوم الثلاثاء الى المحافظين في مختلف مناطق المملكة ، الاستمرار في ضبط الاشخاص المخالفين لأوامر الدفاع ومخالفة المنشآت المخالفة مهما كان تصنيفها ‏او الخدمة التي تقدمها.

اضافة اعلان



وقال وزير الداخلية في تصريح صحفي ، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، ان هذا الاجراء يهدف الى الحد من مستوى انتشار عدوى ‏الاصابة بفيروس كورونا خدمة لاعتبارات الصحة والسلامة ‏العامة ونظراً لتطور الوضع الوبائي في البلاد الامر الذي يتطلب من المحافظين بالتعاون والتنسيق مع قادة الاقاليم ومدراء الاجهزة الأمنية ، التشدد في تنفيذ اوامر الدفاع لتحقيق مقتضيات الامن والنظام ‏وسلامة المجتمع الاردني.



وطالب الوزير من المحافظين اغلاق المنشآت المخالفة التي تقع ضمن الاختصاص فور ثبوت المخالفة ‏واحالة مالكها للقضاء ، واعادة تحويله بعد ذلك الى الحاكم الاداري وربطه بكفالة عدلية ( عالية القيمة ) وتوقيفه ‏ادارياً لحين تقديم الكفالة مع مراعاة انواع المخالفات ‏الواردة باوامر الدفاع .‏



‏وفيما يتعلق بالمناسبات الاجتماعية شدّد وزير الداخلية على الاستمرار بمنع اقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية ‏باعداد تزيد عن (20) شخصاً وبما ينسجم والبروتوكول ‏الطبي المعتمد والتأكد من مدى استخدام ادوات الوقاية والكمامات ‏والتباعد الاجتماعي في التجمعات التي يقل عدد ‏المشاركين فيها عن (20) شخصاً والتنسيق مع المجالس الامنية في المحافظات فور تلقي ‏معلومات بنية البعض اقامة مناسبات اجتماعية سواء ‏‏(بيوت العزاء أو الافراح أو اي مناسبة اجتماعية أخرى) ‏باستدعاء القائمين عليها او المعنيين بها وربطهم ‏بالتعهدات اللازمة لمنع اقامة هذه المناسبات واتخاذ اشد ‏الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحق المخالفين .‏



واكد الوزير في التعميم على نشر اسماء المنشآت المخالفة واسماء ‏مالكيها في كافة وسائل الاعلام وتقديم كافة اشكال الدعم والاسناد للجهات الرسمية ‏المعنية بموضوع الرقابة والتفتيش على المنشآت وتفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش المشكّلة ‏والمعنية بالاشخاص والمنشآت ومتابعة مدة التزام المواطنين بساعات الحظر الجزئي ‏وتحرير المخالفات بحق الاشخاص غير الملتزمين.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



