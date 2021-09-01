اتفاقية أمنية بين الأردن وقطر

الوكيل الاخباري - وقع وزير الداخلية مازن الفراية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري خالد بن خليفة آل ثاني، اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين المملكة وقطر.



وبحسب عدد الجريدة الرسمية الأربعاء، سيكون التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار غير المشروع، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، ومكافحة التهريب، ومكافحة الإنتاج والتداول غير المشروع للمواد المخدرة، ومكافحة غسل الأموال، والقضاء على تزوير وتزييف جوزات السفر ووثائق السفر.

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