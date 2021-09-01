الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

إعلان الفائزين بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

عون: نأمل إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلال الأسبوع الحالي

انطلاق معرض عمان الدولي للكتاب 2021 في 23 أيلول الجاري

ندوة حول استجابة الضمان لجائحة كورونا

17 ألف جرعة لقاح أُعطيت الأربعاء

تنويه هام للاردنيين في تركيا

غنيمات سفيرة للأردن بالمغرب

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الأربعاء، 01-09-2021 05:48 م

اتفاقية أمنية بين الأردن وقطر

s


الوكيل الاخباري - وقع وزير الداخلية مازن الفراية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري خالد بن خليفة آل ثاني، اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين المملكة وقطر.

وبحسب عدد الجريدة الرسمية الأربعاء، سيكون التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار غير المشروع، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، ومكافحة التهريب، ومكافحة الإنتاج والتداول غير المشروع للمواد المخدرة، ومكافحة غسل الأموال، والقضاء على تزوير وتزييف جوزات السفر ووثائق السفر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة

مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

w

إعلان الفائزين بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

s

انطلاق معرض عمان الدولي للكتاب 2021 في 23 أيلول الجاري

f

ندوة حول استجابة الضمان لجائحة كورونا

وزارة الصحة

17 ألف جرعة لقاح أُعطيت الأربعاء

5

تنويه هام للاردنيين في تركيا

أخبار متعلقة
الهنانده

وزير الاقتصاد الرقمي: الحكومة حريصة على إدخال خدمات الجيل الخامس

وزير العمل 4

وزير العمل: لا تمديد لفترة قوننة أوضاع العمالة المخالفة

الخارجية الوكيل

نصّار الحباشنة سفيراً للأردن لدى الإمارات

الخصاونة لوغو

الحكومة تعفي شركات النقل من رسوم الترخيص

620213125232896756869

وزير الداخلية يوعز بعدم اقامة المعارض والمؤتمرات والمهرجانات حتى أيلول

333

تواصل انطلاق معسكرات المبادرات المجتمعية في عدد من المحافظات