اتفاقية بين الآثار العامة وجامعة إيطالية

الوكيل الاخباري - وقعت دائرة الآثار العامة وقسم التصميم بجامعة بولتيكنيكو دي ميلانو الإيطالية اليوم الخميس، بمقر الدائرة، إتفاقية للتشغيل الفني لمشروع "تحسين وتعزيز متحفي الحياة الشعبية، والحلي والأزياء في المدرج الروماني في عمان".



ووقع الإتفاقية عن دائرة الآثار العامة مديرها العام الدكتور فادي بلعاوي، ومن الجانب الإيطالي رئيس قسم التصميم بجامعة بوليتيكنيكو دي ميلانو الإيطالية البروفيسور أليساندرو ديزيرتي.

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