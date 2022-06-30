السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 08:52 م

اتفاقية بين الآثار العامة وجامعة إيطالية

w


الوكيل الاخباري - وقعت دائرة الآثار العامة وقسم التصميم بجامعة بولتيكنيكو دي ميلانو الإيطالية اليوم الخميس، بمقر الدائرة، إتفاقية للتشغيل الفني لمشروع "تحسين وتعزيز متحفي الحياة الشعبية، والحلي والأزياء في المدرج الروماني في عمان".

ووقع الإتفاقية عن دائرة الآثار العامة مديرها العام الدكتور فادي بلعاوي، ومن الجانب الإيطالي رئيس قسم التصميم بجامعة بوليتيكنيكو دي ميلانو الإيطالية البروفيسور أليساندرو ديزيرتي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6063169342360473b768fc52

الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان

image (16)

السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء

the-pilgrims-guide-4372296_1920-1-1-780x470

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

948a9724ed6554809e7052b46eec0079

مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة

9202127141726565725371

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

m91WZyeOw3L7kWANWyJPHXBctAjE8dcqMK1VVt9H

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

أخبار متعلقة
520221619121475602919

إطلاق مشاريع العمالة المكثفة الخضراء في المفرق وإربد

d

محاضرة بدائرة الآثار حول مخاطر الواسطة والمحسوبية

w

رئيسة هيئة البحرين للثقافة: نسعى للتعاون المشترك مع الأردن

w

الفايز يتوقع دخل سياحي بقيمة مليار دينار في النصف الأول من 2022

5202230184235642614742

ورشة حول مكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية

e

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي