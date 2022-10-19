الأربعاء 19-10-2022
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الأربعاء، 19-10-2022 09:20 ص

اتفاق على إقرار لائحة أجور جديدة لأطباء القطاع العام

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنيين في بيان مشترك أنه تم عقد اجتماع بمقر النقابة ضم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي وعدد من مسؤولي الوزارة وغالبية أعضاء مجلس النقابة.

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ونوه البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الوزارة والنقابة، وتم الاتفاق على عدة بنود أهمها العلاوات وإقرار لائحة الأجور الجديدة وحل مشكلة الأطباء مشطوبي العضوية والبدء بتحديد ساعات العمل للأطباء في وزارة الصحة. 

وأضاف انه تم مناقشة آلية عمل اللجنة الفنية لدراسة الأخطاء الطبية المشكلة بموجب قانون المسؤولية الطبية المعمول به، حيث وافقت الوزارة على مشاركة النقابة في وضع المعايير الخاصة بعمل هذه اللجنة، بالإضافة الى الاتفاق على عدة بنود اخرى.

وتم تشكيل أربعة لجان مشتركة مع وزارة الصحة وذلك لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والذي من شأنه انصاف أطباء وزارة الصحة.

 




 

 


 

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