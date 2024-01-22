اجتماع بروكسل يبحث كيفية الخروج من الكارثة المستمرة على غزة

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، إن اجتماع اليوم مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحث كيفية الخروج من الكارثة المستمرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وأضاف الصفدي في تصريحات صحفية قبيل انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الأولوية واضحة؛ وقف فوري لإطلاق النار، وجهد حقيقي لإدخال ما يكفي من المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.



وأوضح أن الأولوية تتمثل في تأكيد أن هذا العدوان لم يجلب إلا الدمار والخراب، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الكراهية وانعدام الثقة بالعملية السلمية.



وأشار وزير الخارجية، إلى أن السبيل الوحيد من أجل تحقيق الأمن للجميع هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش “بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.

