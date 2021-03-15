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الإثنين، 15-03-2021 11:05 ص

قفزات متتالية بأعداد إصابات ووفيات الفيروس

اجتماع حكومي لبحث قرارات هامة لتراجع الوضع الوبائي

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - علم "الوكيل الإخباري" أن الحكومة تجتمع في الأثناء ، لبحث تطورات الوضع الوبائي الراهن ، نتيجة لارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، خلال الفترة الماضية .

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وقد سجّلت المملكة ، قفزات ملموسة بإصابات الفيروس ، الأمر الذي أثار القلق الحكومي والشعبي، حيال ذلك، على وقع المطالب بضرورة التحرك العاجل لوقف نزف الطاقات الطبية، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لتحديات المستشفيات أمام مصابي كورونا. 

 

مصدر حكومي اطلع "الوكيل الإخباري " على ان الاجتماع يبحث مستجدات المستشفيات واستعداداتها في ظل ارتفاع واضح بنسبة إشغال الأسرّة ، ما يفاقم الوضع الوبائي والإجراءات الرسمية التي من شانها التخفيف من وطأة المعاناة لدى الأردنيين.

 

وبين المصدر ، أن الاجتماعات الحكومية "يومية" ، إلا أن هنالك مستجدات باتت على طاولة الحكومة ، لبحثها ودراسة العديد من التوصيات ، لاتخاذ قرارات هامة بشأنها ، خاصة بشأن الوضع الوبائي، والذي سيُطال القطاع الطبي ، على وقع المعاناة اليومية للأطباء والكوادر العاملة في القطاع .

 

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