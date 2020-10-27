الثلاثاء 27-10-2020
الوكيل الاخباري

احباط ثلاث محاولات تهريب للمواد المخدرة من والى المملكة

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الثلاثاء، 27-10-2020 02:37 م

احباط ثلاث محاولات تهريب للمواد المخدرة من والى المملكة

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية في متابعة كافة النشاطات الجرمية المرتبطة بالمواد المخدرة ، تهريباً واتجاراً وترويجاً، فقد أحبطت كوادر الادارة ثلاث محاولات لتهريب المواد المخدرة اثنتين منها داخل معبرين حدوديين وبالتعاون مع الجهات الامنية والجمارك الاردنية.

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ففي القضية الاولى تابع فريق تحقيقي خاص من ادارة مكافحة المخدرات معلومات وردت حول قيام مجموعة من الاشخاص بتجهيز وتحضير كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها لاحدى دول الجوار، حيث تمكن الفريق من خلال جمعه للمعلومات وتتبع الاشخاص المشبوهين من التأكد من المعلومات الواردة وطريقة التهريب بواسطة اخفاء المواد المخدرة باجزاء احدى مركبات الشحن (الاطارات) وجرت مداهمة موقع مركبة الشحن وضبط شخصين من المتورطين في القضية وبتفتيش المركبة عُثر على 100 الف حبة مخدرة أُخفيت بشكل سري داخل اطارات المركبة.  

وفي مطار الملكة علياء الدولي وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية والجمارك الاردنية جرى تفتيش طرد قادم من احدى الدول ويحوي مادة الحلويات بعد الاشتباه به ، حيث عُثر بداخله بعد فتحه وتفتيشه على 12 كيساً بداخلها كميات من مادة الكريستال المخدرة كانت مخبأة بشكل غير ظاهر وبمتابعة التحقيق في القضية أُلقي القبض على شخص تورط بها .


 فيما وأُلقي القبض في القضية الثالثة في احد المعابر الحدودية على شخص من جنسية عربية بعد الاشتباه به وعُثر بحوزته بعد تفتيشه والامتعة التي بحوزته على 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة حاول ادخالها للمملكة ،وحولت القضايا الثلاث لمدعي عام محكمة امن الدولة.


 




 

 


 

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