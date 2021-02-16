احباط محاولة تهريب اونصات ذهب عبر مركز حدود جابر - صورة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك العامة ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر ضبطت (16) اونصة ذهب عيار (24) مع أحدى السائقين وفي التفاصيل تبين ان السائق لم يصرح عما بحوزته وبعد اخضاعه للتفتيش الجسدي تبين وجود المهربات مخبأة بطريقة احترافية.

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وأضاف الناطق الإعلامي انه على الفور تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمهربات والتحفظ عليها واحالة القضية إلى النائب العام الجمركي.



ومن جهة اخرى ضبطت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب كمية كبيرة من الشوكولاته المهربة في العقبة داخل إحدى مركبات الشحن.









