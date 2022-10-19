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الأربعاء، 19-10-2022 02:36 م

احتمالات تساقط الأمطار تنعش آمال مزارعي الزيتون بإنتاج جيد

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - مع بدء موسم قطاف الزيتون، عبر مزارعون عن تفاؤلهم بموسم جيد في ظل تقلبات الطقس واحتمالات تساقط الأمطار قريبا.

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وقال مزارعون إن تساقط الأمطار بوقت باكر من فصل الشتاء هو مؤشر جيد وعلامة مهمة على انتعاش موسم الزيتون، موضحين أن هذه الأمطار لها دور مهم في نضج حبات الزيتون.


من جهته قال الناطق الإعلامي باسم النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون محمود العمري، إن على المزارع تأخير القطاف بعد اسبوعين من تساقط الأمطار ليكون هناك فائدة في الإنتاج. 


وأشار العمري لـ " الوكيل الإخباري إلى أن الامطار تغسل حبات الزيتون و تسهل عملية القطاف، منوها إلى أنه بطبيعة الحال يُغسل الزيتون مرة أخرى داخل المعصرة. 


من جانبه قال الراصد الجوي في مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية عامر المعايطة أن المملكة على موعد مع أحوال جوية غير مستقرة اعتباراً من غد الخميس.
وتوقع المعايطة لـ " الوكيل الإخباري" أن تشهد مناطق عشوائية في المملكة أمطار غزيرة وأخرى أمطار خفيفة ومتفرقة .


وشدد أن المملكة سوف تتأثر خلال عطلة نهاية الأسبوع بحالة عدم استقرار جوي.


 




 

 


 

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