الأحد 12-02-2023
الوكيل الاخباري

الامانة توضح حول مواعيد رحلات الباص سريع التردد

وفاة 4 أطباء أردنيين - صورة

إلغاء وحدات الإعلام في رئاسة الوزراء بعد نقل مهامها لـ”الاتصال الحكومي”

سوريا تمنع نوعا من العجلات القادمة من العراق بعبور حدودها

الحكومة تقر صندوق التكامل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات

طوقان يكشف: 3 محاور يتكون منها البرنامج النووي الأردني

الخصاونة يُطلع اليابان على جهود الأردن لإحلال السلام في المنطقة

توضيح من جامعة اليرموك بشأن رفع رسوم ساعات 4 تخصصات

تربية الطيبة والوسطية تنظم ورشة حول المسار الوظيفي

القبض على أخطر موزّع مخدرات في عمان - صور

الأحد، 12-02-2023 04:04 م

اختتام أعمال ملتقى المجلس العربي للاختصاصات الصحية

1676206565704


الوكيل الإخباري - اختتمت، اليوم الأحد، أعمال ملتقى المجلس العربي للاختصاصات الصحية، الذي بدأت أعماله الخميس الماضي في البحر الميت، بمناسبة مرور 45 عاما على تأسيسه، تحت عنوان: "معاً لبناء كادر صحي متمكن".

اضافة اعلان


وقال أمين عام المجلس، الدكتور عمر الرواس، "إن الرعاية الهاشمية للملتقى زادته ألقا، ما أسهمت في تعزيز دور المجلس العربي في تحسين الخدمات الصحية في الدول العربية عن طريق تأهيل اختصاصيين في المجالات الصحية بكفاءة مهنية وعلمية عالية وفق المعايير العالمية، وزيادة التنافسية بين خريجي وطلبة المجلس"، مشيرا إلى دور الأردن الكبير في استضافة المقر المؤقت للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.


وأضاف أن الملتقى حقق أهدافه، حيث نُظم بدعم من جامعة الدول العربية، وذلك عبر تنظيم وتنسيق اجتماعات الهيئة العليا للمجلس، والمكتب التنفيذي والمجالس العلمية، إضافة إلى تكريم رؤساء الهيئة العليا السابقين، والالتقاء بالمؤسسين من وزراء الصحة العرب السابقين والحاليين، ووفد من جامعة الدول العربية، وشركاء المجلس، وأعضاء الهيئة العليا واللجان التنفيذية للمجالس العلمية، بحضور نحو 300 طبيب من أصحاب الفكر العلمي والاختصاص من المؤسسات الصحية والأكاديمية المختلفة من 22 دولة عربية.


وبين الرواس أن الاحتفاء بالخريجين وتكريم المتفوقين منهم يُعتبر تقليدا جديدا يقام لأول مرة منذ تأسيس المجلس العربي للاختصاصات الصحية منذ عام 1978، مبينا أن هناك خطوات للاحتفال بالخريجين بشكل دوري في دولهم أو بدولة مقر المجلس.


وأكد أهمية العلاقة والتكامل بين المجلس العربي للاختصاصات الصحية والمجالس الوطنية للاختصاصات في كل دولة عربية، مبينا أن المجلس العربي يسير بخطوات حثيثة نحو تعزيز نظام التعليم الطبي المستمر، واستحداث اختصاصات صحية غير الطبية مثل الصيدلة وطب الأسنان، وتقوية برنامج التمريض، وبرامج الاختصاصات الدقيقة.


وأشار إلى أنه جرى اليوم الأحد، عقد اجتماع الهيئة العليا، بحضور وزير الصحة رئيس الهيئة العليا للمجلس بالنيابة الدكتور فراس الهواري، وشمل الاجتماع محاور عدة أهمها، التغذية الراجعة حول ملتقى المجلس، ومناقشة تقرير متابعة قرارات اجتماع الهيئة العليا في العام الماضي، وقرارات وتوصيات اجتماعات المكاتب التنفيذية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202221102756432479572

الامانة توضح حول مواعيد رحلات الباص سريع التردد

1202317182048963657860

وفاة 4 أطباء أردنيين - صورة

1120221223170957202002

إلغاء وحدات الإعلام في رئاسة الوزراء بعد نقل مهامها لـ”الاتصال الحكومي”

933356a441774529f73ddfd8d84d011d

يوم طبي بنادي ضباط إربد للمتقاعدات غدا الاثنين

image - 2023-02-12T165242.696

نقابة المهندسين تفتتح خيمة تبرعات لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقر صندوق التكامل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات

أخبار متعلقة
M63A0378

الهواري يؤكد أهمية التوسع في الاختصاصات الصحية

204944

توقعات بارتفاع حركة السياحة الداخلية للبحر الميت

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: وسائل الإعلام في العالم أصبحت تحت التهديد

أثر-مواقع-التواصل-الاجتماعي-على-الأسرة

الحكومة تؤكد أهمية مواجهة مخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل

WhatsApp Image 2023-01-19 at 3.35.44 PM

لقاء تشاوري بين لجنة الميثاق العربي والوطني لحقوق الإنسان

1654930815683

10 مليارات دينار لمشاريع كبرى وللشراكة بين القطاعين العام والخاص