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الإثنين، 22-11-2021 09:41 م

اختتام فعاليات لواء الهاشمية أحد ألوية الثقافة الأردنية

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الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الاثنين، في حديقة الشهيد راشد الزيود، فعاليات لواء الهاشمية أحد ألوية الثقافة الأردنية لعام 2021/2020، برعاية مندوب وزيرة الثقافة الأمين العام للوزارة هزاع البراري.

وقال البراري، في كلمته خلال الاحتفال الذي حضره متصرف لواء الهاشمية/ رئيس لجنة بلدية الهاشمية الدكتور صخر الهقيش ومدير ثقافة الزرقاء وصفي الطويل ومساعد رئيس مركز أمن الهاشميه النقيب عمر الخضير، إن "لواء الهاشمية جميل بامتداده وتنوعه وفعالياته ويشكل لوحة فسيفسائية جميلة وغنية"، مشيراً إلى أن الهاشمية قدمت للوطن رجالاً ساهموا في نهضة الأردن وبناء اقتصاده.

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