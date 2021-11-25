اختتام مشروع ادارة النفايات الصلبة ببلديات الشمال

الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الخميس فعاليات مشروع دعم المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين في مجال ادارة النفايات ودعم البلديات المتضررة من موجات اللجوء في شمال الاردن والذي جرى في بلدية اربد الكبرى وشمل بلديات اربد والرمثا والمفرق.



وقال قنصل التعاون الاقتصادي والتنمية في السفارة الالمانية في عمان نيكولاس فون كالم، إن الحكومة الألمانية خصصت من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، دعماً جديداً لقطاعات المياه والتعليم والبنية التحتية المتأثرة باللجوء السوري خلال السنوات الأربع المقبلة.

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