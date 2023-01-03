الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

عجلون ترفع استعداداتها للتعامل مع الظروف الجوية

اخلاء 8 عائلات حاصرتهم السيول في مادبا

بلدية الجيزة تعلن استمرار حالة الطوارئ ورفع تصنيفها الى القصوى

تعليق دوام جامعات وتحويلها للتعليم عن بعد - اسماء

الخصاونة ينعى رئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي

المعايطة يوعز بنشر نقاط إنقاذ على طريقي البحر الميت والصحراوي - صور

تأخير دوام الدوائر الحكومية في محافظة معان ليوم غد الاربعاء

11 إصابة بحادث سير في جرش

متصرف لواء الجيزة: جميع الطرق سالكة باستثناء طريق الرميل

وفاة رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي

الثلاثاء، 03-01-2023 11:40 م

اخلاء 8 عائلات حاصرتهم السيول في مادبا

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بالإرشادات والتحذيرات الصادرة عنها وعن الجهات المختصة، والهادفة إلى وقاية المواطنين وحمايتهم والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وبينت المديرية أنها تعاملت مع عدد من الحوادث من أهمها تعامل كوادر الدفاع المدني مع حافلة تقل 22  راكباً علقت بالسيول، وتمكنت من إخراجهم سالمين، إضافة لإنقاذ أربعة أشخاص علقت مركباتهم بالسيول وتم إخلائهم لأماكن آمنة، كما قامت كوادر الدفاع المدني بإخلاء 8 عائلات من القاطنين في الخيم حاصرتهم المياه في مادبا، إضافة لإخلاء ومساعدة أشخاص في مناطق مختلفة في محافظتي معان والعقبة.

وبينت أنه وفي ظل الأجواء غير المستقرة والسائدة حالياً كانت المديرية قد حذرت في الساعات والأيام الأخيرة ولعدة مرات وعبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وأطلقت عدداً من الإرشادات، التي رفعت من درجة الوعي لدى معظم المواطنين، وشكلت عنصر وقاية لهم ولعائلاتهم وللآخرين. 

وأشارت المديرية أنها أكدت مراراً وتكراراً على عدة نقاط من اهمها عدم المجازفة في قطع المياه ومجاري السيول، أو الاقتراب منها، بمركبات أو سيراً على الأقدام  إضافة لضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بأنواعها، وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، وتهوية المنازل بين الحين والآخر، إلا أن البعض لم يأخذ هذه الإرشادات على محمل الجد مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر. 

وقالت مديرية الأمن العام: غايتنا الأسمى الحفاظ على أرواح المواطنين ، ونعمل في سبيل ذلك ليل نهار، ونأمل من الجميع التعاون مع رجال الأمن في الميدان، والالتزام بإلارشادات التي تعد بسيطة لكنها تقدم الحماية والوقاية، مؤكدين على جاهزية مديرية الأمن العام وعلى مدار الساعة لخدمة كل الأردنيين والمقيمين ومد يد العون والمساعدة لهم ، وفي كل الظروف والأوقات.

ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة عند الحاجة، متمنين السلامه للجميع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120231204732761055691

عجلون ترفع استعداداتها للتعامل مع الظروف الجوية

6

بلدية الجيزة تعلن استمرار حالة الطوارئ ورفع تصنيفها الى القصوى

120232175944316609861

تعليق دوام جامعات وتحويلها للتعليم عن بعد - اسماء

ffffff

الخصاونة ينعى رئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي

3

المعايطة يوعز بنشر نقاط إنقاذ على طريقي البحر الميت والصحراوي - صور

120232192551373808506

تأخير دوام الدوائر الحكومية في محافظة معان ليوم غد الاربعاء

أخبار متعلقة
1220221221415632459482

شاهد : شرطي ينقذ فتاة سقطت من نافذة منزلها بعمان - فيديو

1220221094855132023474

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بحريق منزل في إربد

10331_large

البحث الجنائي يلقي القبض على سارق محل خلويات في الزرقاء

0L5A0330

تنظيم النقل البري: رفع قيمة الدعم المُقدم لمشغلي وسائط النقل 125% خلال أيام

f1821fd1-9958-4d68-aa97-cd52a92cc8e2

القبض على 3 تجار للمخدرات في قضيتين منفصلتين في الرمثا والمفرق

IMG_2802

إصابة بالغة اثر حادث دهس في ام اذينة