اخلاء 8 عائلات حاصرتهم السيول في مادبا

الوكيل الاخباري - أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بالإرشادات والتحذيرات الصادرة عنها وعن الجهات المختصة، والهادفة إلى وقاية المواطنين وحمايتهم والحفاظ على الأرواح والممتلكات.



وبينت المديرية أنها تعاملت مع عدد من الحوادث من أهمها تعامل كوادر الدفاع المدني مع حافلة تقل 22 راكباً علقت بالسيول، وتمكنت من إخراجهم سالمين، إضافة لإنقاذ أربعة أشخاص علقت مركباتهم بالسيول وتم إخلائهم لأماكن آمنة، كما قامت كوادر الدفاع المدني بإخلاء 8 عائلات من القاطنين في الخيم حاصرتهم المياه في مادبا، إضافة لإخلاء ومساعدة أشخاص في مناطق مختلفة في محافظتي معان والعقبة.



وبينت أنه وفي ظل الأجواء غير المستقرة والسائدة حالياً كانت المديرية قد حذرت في الساعات والأيام الأخيرة ولعدة مرات وعبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وأطلقت عدداً من الإرشادات، التي رفعت من درجة الوعي لدى معظم المواطنين، وشكلت عنصر وقاية لهم ولعائلاتهم وللآخرين.



وأشارت المديرية أنها أكدت مراراً وتكراراً على عدة نقاط من اهمها عدم المجازفة في قطع المياه ومجاري السيول، أو الاقتراب منها، بمركبات أو سيراً على الأقدام إضافة لضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بأنواعها، وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، وتهوية المنازل بين الحين والآخر، إلا أن البعض لم يأخذ هذه الإرشادات على محمل الجد مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.



وقالت مديرية الأمن العام: غايتنا الأسمى الحفاظ على أرواح المواطنين ، ونعمل في سبيل ذلك ليل نهار، ونأمل من الجميع التعاون مع رجال الأمن في الميدان، والالتزام بإلارشادات التي تعد بسيطة لكنها تقدم الحماية والوقاية، مؤكدين على جاهزية مديرية الأمن العام وعلى مدار الساعة لخدمة كل الأردنيين والمقيمين ومد يد العون والمساعدة لهم ، وفي كل الظروف والأوقات.



ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة عند الحاجة، متمنين السلامه للجميع.

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