اخماد حريق خطوط نفط في محافظة العقبة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان جهودا كبيرة بذلتها كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني العقبة مكنتها من اخماد حريق شب اليوم في اربعة خطوط ناقلة للنفط التابعة لمصفاة البترول في محافظة العقبة ومنعت انتشاره ووصوله الى خزانات النفط.



وكان للاستجابة السريعة لكوادر الدفاع المدني في اول ايام عيد الفطر حيث وسرعة الاستجابة ووصول مجموعات الدفاع المدني بوقت قياسي الدور الكبير في السيطرة على الحريق ومنع انتشاره ، هذا ولم ينتج عن الحريق اية إصابات بالأرواح وقد تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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