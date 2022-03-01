ارادات ملكية بالسفراء أبو دية والتل ونمرات والحمود والفايز

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين قيس عقلة برهم أبو دية سفيرا في ملاك وزارة الخارجية براتب اعلى مربوط رتبة سفير اعتبارا من تاريخه وتسميته سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة في إيطاليا.



كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تسمية الوزير المفوض اسل غسان علي التل سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية كوريا.



وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تسمية السفير مهيب محمود النمرات سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للأردن لدى الدنمارك.



كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تسمية السفير مهيب محمود النمرات سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للأردن لدى السويد.



وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تسمية السفير محمود ضيف الله الحمود سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للأردن لدى كوبا.



وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تسمية السفير ضيف الله علي الفايز سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للأردن لدى لدى جمهورية ليتوانيا.

اضافة اعلان





اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





