الخميس 02-12-2021
الوكيل الاخباري

إعلامي ليبي: عشقي للأردن وشعبه ليس من فراغ.. وهذا ما حصل في مطار الملكة علياء

وزير التعليم العالي يوضح تطورات فرز طلبات المنح والقروض الجامعية

ضبط شخصين خرقا حرمة مقبرة في الكرك

خلو مهرجان الزيتون الوطني من الزيت المغشوش

السفارة الأمريكية تهدي الأردن سيارة إسعاف

23.8 مليون دقيقة اتصال في الأردن خلال الربع الثالث من 2021

الشبول: الجرعة الثالثة مهمة جداً.. ولا مشكلة في خلطها بالمطاعيم

التربية تشترط مطعوم كورونا لدخول امتحانات التكميلي التوجيهي

"مستقلة الانتخاب" تُعلن آخر موعد لتقديم الاستقالة لغايات الترشح

اتفاقية تعاون لإنتاج مستحضرات دوائية نباتية نوعية

الأربعاء، 01-12-2021 07:47 م

ارادة ملكية بتعيين أعضاء مجلس مفوضي تنظيم الاتصالات

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين بسام فاضل علي فهيد السرحان عضوا متفرغا ورئيساً لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات/ الرئيس التنفيذي للهيئة.

كما صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين: نايل خالد مطلق العدوان عضوا متفرغاً ونائباً لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وقاسم محمد التل عضوا متفرغاً، ونوح علي محمد الشياب عضواً متفرغاً.

كما صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة الوزير فيصل الشبول من عضوية مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وصدرت ارادة ملكية سامية بتعيين جهاد المومني عضواً في المجلس بدلاً من الشبول وللمدة المتبقية من عضوية سلفه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Z4xNVatT98sDPTLnax5YtC

شركات الاتصالات تقدم 3 آلاف خط مجاني منذ بداية الجائحة

102019227195053

ضبط شخصين خرقا حرمة مقبرة في الكرك

59a9986bc49b57d753fb8c589c2fbb50

خلو مهرجان الزيتون الوطني من الزيت المغشوش

images

وزير التعليم العالي يوضح تطورات فرز طلبات المنح والقروض الجامعية

8d5ed0b6a9502fa07b61382e5d41091b

إعلامي ليبي: عشقي للأردن وشعبه ليس من فراغ.. وهذا ما حصل في مطار الملكة علياء

202041170262153T

السفارة الأمريكية تهدي الأردن سيارة إسعاف

أخبار متعلقة
ارادة

إرادة ملكية بتعيين القطارنة أميناً عامّاً لوزارة الاستثمار

f

وفد من حماية البيئة الكويتية يزور المحميات الطبيعية

11202130122542307474672

محاضرة عن دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام

w

الرفاعي : الملك هو الضامن لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

إرادة ملكية

المومني عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

ارادة

إعادة تشكيل مجلس امناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية