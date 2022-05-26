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الوكيل الاخباري
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تواصل إحتفالات الطفيلة بعيد الاستقلال

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الخميس، 26-05-2022 11:37 م

اربد: اكثر من 30 الف يشاركون في مهرجان الاستقلال

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الوكيل الاخباري - تابع اكثر من 30 الف شخص فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الاستقلال في اربد الذي تحتضنه مدينة الحسن الرياضية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد السادس والسبعين لاستقلال المملكة.

وتفاعل الجمهور الكبير الذي احتشد بموقع الاحتفال مع الفقرات المنوعة التي تضمنتها فعاليات وانشطة اليوم الخميس التي تابعها محافظ اربد رضوان العتوم والحكام الاداريون ومدراء الدوائر الرسمية ورئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة.

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