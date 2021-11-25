اربد: جلسة توعوية قانونية حول الجرائم الإلكترونية

الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات سهل حوران التابع لمديرية شباب إربد وبالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، اليوم الخميس، جلسة توعوية قانونية حول "الجرائم الإلكترونية" بحضور 26 مشاركة من أعضاء المركز.

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وتحدثت رئيسة المركز ولاء قازان، عن الخدمات التي يقدمها المركز للأعضاء وعن برامج وزارة الشباب المختلفة.



من جهتها، أوضحت المحامية وسام المسجون، اهمية المساعدة القانونية وخدمات مركز العدل المختلفة، وآلية الوصول الى هذه الخدمات، مشيرة الى مفهوم الجريمة الالكترونية وأنواعها وأشكالها والعقوبات المترتبة على الجرائم الإلكترونية.



وبينت المسجون، كيفية التصرف أثناء التعرض لجريمة إلكترونية، ومن هي الجهات المختصة التي يجب أن نلجأ إليها في حال التعرض لهذه الجرائم، وأهمها وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام.



وفي نهاية الجلسة، دار حوار مفصل بين المشاركات والمحامية السجون، قدمت من خلاله مجموعة من النصائح للحماية من الجرائم الإلكترونية، كما تمت الإجابة على جميع اسئلة واستفسارات الحضور.

