ارتفاع أسعار معظم أنواع الدخان في الأردن

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - ارتفعت أسعار معظم أنواع الدخان في الاردن اليوم بقيمة تتراوح من 5 قروش إلى 15 قرشا على العبوة الواحدة.



وقال تجار جملة لـ "الوكيل الإخباري" إن الأسعار ارتفعت على اغلب الانواع، باستثناء صنف واحد فقط، حيث بلغ سعر الكروز لكل صنف كما يلي:



مارلبورو العادي: 24.6 دينار للكروز

مارلبورو تش: 22.6 دينار للكروز

مارلبورو مكس:24.6 دينار للكروز

الـ ام : 19.75 دينار للكروز

الـ أم لفت: 17.25 للكروز

بارلمنت : 22.70 دينار للكروز

ونستون بأنواعه : 22.45 للكروز

ونستون كومباكت : 20.5 للكروز

جولد كوست : 19.56 للكروز

الـ دي : 17.15 للكروز

اضافة اعلان



وكانت ضريبة الدخل والمبيعات أكدت في تصريحات سابقة، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على السلع بما فيها الدخان .