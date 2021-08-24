ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و357 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.



ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و308 اشخاص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 15 حالة وفاة أمس الاثنين.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 790 ألفا و450 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 38 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

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