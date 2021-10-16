ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 14 ألفا و847 حالة حتى صباح السبت.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و859 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة أمس الجمعة.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 839 ألفاً و544 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 813 ألفا و838 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 240 مليوناً و850 ألفاً و632 حالة، شفي منها 218 مليوناً و116 ألفاً و768 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و905 آلاف و112 شخصاً حول العالم.

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