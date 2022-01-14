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الجمعة، 14-01-2022 10:00 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 23 ألفا و987 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الجمعة.اضافة اعلان


ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و945 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 13 حالة وفاة الخميس.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و91 ألفا و691 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و54 ألفاً و759 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 320 مليون و988 ألفا و 645 حالة، شفي منها 264 مليوناً و126 ألفا و257 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و539 ألفا و421 حالة وفاة حول العالم.

 




 

 


 

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