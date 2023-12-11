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الإثنين، 11-12-2023 01:49 م

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.13% خلال 11 شهرا

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الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" لشهر تشرين ثاني من عام 2023 والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.27% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وانخفاضاً طفيفاً نسبته 0.20% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تشرين الأول الذي سبقه من عام 2023. أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر الإحدى عشرة الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبته 2.13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

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وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني من عام 2023 ما مقداره 109.56 مقابل 108.19 للشهر نفسه من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني من عام 2023 ما مقداره 109.56 مقابل 109.78 للشهر الذي سبقه من العام نفسه. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.95 مقابل 106.68 للفترة نفسها من عام 2022.


وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022 بشكل رئيسي مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.04%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.22%، و"الإيجارات" بنسبة 3.25%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.21%، و"الحبوب ومنتجاتها" بنسبة 2.53%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (3.34%)، و"الوقود والإنارة" بنسبة (2.96%)، و"المنسوجات البيتية" بنسبة (1.42%)، و"الثقافة والترفيه" بنسبة (1.03%).


ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني من عام 2023 مقارنة مع شهر تشرين الأول الذي سبقه من العام نفسه مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (6.51%)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (4.24%)، و"اللحوم والدواجن" بنسبة (1.26%)، و"الثقافة والترفيه" بنسبة (0.58%)، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة (0.56%).


وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2023 مع الفترة نفسها من عام 2022، فقد ارتفع الرقم القياسي "لمجموعة الوقود والإنارة" بنسبة 6.76%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 5.95%، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 4.89%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 4.80%، و"الأثاث والسجاد والمفارش "بنسبة 4.47%.

 




 

 


 

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