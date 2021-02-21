الأحد 21-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير التربية: تعليق التعليم الوجاهي غير مطروح حاليا

لجنة الاوبئة تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا مجدداً

تحويل مخالفين للعزل المنزلي إلى المستشفى الميداني

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين

وزير الصحة : اجتماع للجنة الأوبئة بعد ارتفاع الاصابات

انهيار يكشف عن مغارة بالرمثا

مصدر رسمي ينفي لـ الوكيل اتخاذ قرارات جديدة بعد ارتفاع الاصابات

روسيا تسجل انخفاضا في عدد الإصابات بكورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الخريسات

ارتفاع نسبة فحوصات كورونا الإيجابية بالاردن إلى 15.6%

الأحد، 21-02-2021 05:21 م

ارتفاع مقلق في اصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
اضافة اعلان


وتاليا التفاصيل :

 الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (3917) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2642) في محافظة العاصمة عمّان.
- (404) في محافظة البلقاء.
- (313) في محافظة إربد.
- (99) في محافظة مأدبا.
- (99) في محافظة الزرقاء.
- (87) في محافظة جرش.
- (65) في محافظة الكرك.
- (62) في محافظة العقبة.
- (41) في محافظة عجلون.
- (40) في محافظة المفرق.
- (33) في محافظة معان، منها (7) في البترا.
- (32) في محافظة الطفيلة.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (363,728) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (23298) حالة.
- سُجّلت (11) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4554) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (176) حالة، فيما غادرت (121) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (986) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (862) بنسبة إشغال (21%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (192) بنسبة إشغال (22%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (85) بنسبة إشغال (9%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1685) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (335,876) حالة.
- تمّ إجراء (25,108) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,371,522) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (15.6%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220211123440907956570

لجنة الاوبئة تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا مجدداً

1220202821618927831174

تحويل مخالفين للعزل المنزلي إلى المستشفى الميداني

220211717437690630391

وزير الصحة : اجتماع للجنة الأوبئة بعد ارتفاع الاصابات

main_image603281cd9f3ad

انهيار يكشف عن مغارة بالرمثا

220212019217593055902

مصدر رسمي ينفي لـ الوكيل اتخاذ قرارات جديدة بعد ارتفاع الاصابات

2202120121428745529664

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الخريسات

أخبار متعلقة
ككك

12 وفاة و864 إصابة بكورونا في الأردن اليوم

120212318819495144196

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1202127161057753504029

وزارة الصحة : هذه الأعراض الجانبية للقاحات كورونا بالأردن

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم