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الأربعاء، 07-04-2021 03:55 م

استثناءان في حظر النشر بشأن قضية الأمير حمزة

نتث
تعبيرية


الوكيل الإخباري - قال نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، إنَّ حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بسمو الأمير حمزة بن الحسين، والصادر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.

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وأضاف ، اليوم الأربعاء، إنّ الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرَّأي والتَّعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر.


وأشار إلى أنَّ الحظر يستثني أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاقة ذلك.

 

المصدر : بترا 

 


 




 

 


 

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