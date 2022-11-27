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الأحد، 27-11-2022 06:19 م

استحداث شعبة الأحزاب السياسية في الطفيلة التقنية

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عمر المعايطة، اليوم الأحد، عن استحداث شعبة الأحزاب السياسية في عمادة شؤون الطلبة، لفتح المجالات والأفق للعمل السياسي الشبابي في الجامعة وفق ما سمحت به الأنظمة والقوانين، إنفاذاً لتوجيهات ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بتحقيق حياة حزبية واضحة وقوية بمشاركة الشباب.

وقال المعايطة في تصريح صحفي، إننا نتحمل اليوم كمؤسسات أكاديمية وإعلامية وحكومية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، مسؤولية تعزيز مشاركة الشباب في الأحزاب والعمل السياسي، واستثمار طاقاتهم وقدراتهم، ونشر فكر العمل الجماعي من خلال الأحزاب؛ ليكون بديلاً لخطاب الكراهية والتطرف لدى الشباب.

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