استحداث كلية لطب الأسنان بجامعة مؤتة

الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة مؤتة عن استحداث كلية لطب الأسنان لتستكمل الجامعة من خلالها المنظومة الطبية والصحية لكلياتها.



وقال رئيس مجلس أمناء جامعة مؤتة الدكتور الطبيب يوسف القسوس إن الجامعة استطاعت رغم التحديات والعقبات أن تخطو كل عام بإنجاز يؤسس لآخر مستلهمة هذا الجلد من التوجيهات الملكية. وأكد أهمية استحداث كلية طب الأسنان التي باتت مطلبا لكافة أبناء الوطن الراغبين بتلقي تعليمهم بهذا المجال الطبي لدى صرح مؤتة العريق.

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