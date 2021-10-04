الإثنين 04-10-2021
الوكيل الاخباري

استحداث وحدة للشركات متعددة الجنسيات للتسهيل على المكلفين

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الإثنين، 04-10-2021 03:25 م

استحداث وحدة للشركات متعددة الجنسيات للتسهيل على المكلفين

ضريبة


الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الاثنين، إنه تم استحداث وحدة للشركات متعددة الجنسيات للتسهيل على المكلفين من الشركات متعددة الجنسيات وشركات ذات العلاقة وللتعامل معها وفقاً للممارسات الدولية.

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وأضاف في بيان، أنه "تم تشكيل لجنة فنية لحصر ملفات الشركات متعددة الجنسيات تمهيداً لنقل ملفاتها للوحدة التي تم استحداثها على الهيكل التنظيمي للدائرة".


وأشار إلى أنه "ولتأهيل المدققين وإعدادهم لممارسة مهامهم في هذه الوحدة تم عقد ورشة حول الأسعار التحويلية والضرائب الدولية والاطلاع على الممارسات الدولية في هذا المجال بإشراف خبيرة دولية".


واستمرت الورشة لمدة ثلاثة أسابيع في المعهد الضريبي التابع للدائرة بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة بشكل يمكن المشاركين من تطبيق الممارسات الفضلى في تدقيق ملفات الشركات متعددة الجنسيات وشركات ذات العلاقة ومعالجة أي تشوهات واختلالات، وكذلك تمكينهم من دراسة التقارير التي تقدم من الشركات حسب القانون.


وتم إخضاع المشاركين في الورشة لامتحان، وبناءً على نتائج هذا الامتحان تم اختيار وتعيين رئيس للوحدة، وكذلك اختيار وتعيين المدققين في هذه الوحدة.


وأكّد أن "الدائرة تسعى بشكل متواصل وحثيث لرفع كفاءة التدقيق والمدققين في الدائرة، وبناء قدراتهم بشكل يمكنهم من تطبيق الممارسات الفضلى في تدقيق ملفات الشركات متعددة الجنسيات وشركات ذات العلاقة بشكل يحقق العدالة الضريبية ورفع أي ظلم عن المكلفين".


وأوضح أبو علي أنه تم إصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021؛ بهدف تعزيز الشفافية الضريبية ووضع الضوابط اللازمة لمنع التهرب والتجنب الضريبي ولاستقرار التعاملات في المعالجة الضريبية وفقاً للممارسات الدولية كما تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل.


ومن ناحية، أخرى قرر أبو علي مواصلة اللقاء مع رؤساء الأقسام في المديريات الفنية؛ بهدف اطلاعهم على مفاهيم الأسعار التحويلية وعلى المهارات الفنية للتعامل معها وتدقيق ملفاتها لغايات التسهيل على هذه الشركات.


وستواصل الدائرة عقد ورشة الأسعار التحويلية للمدققين المعنيين بشكل متتابع لإكسابهم المهارات الفنية والتطبيقية التي تمكنهم من اكتساب الخبرات والمهارات في تدقيق ملفات الشركات متعددة الجنسيات وشركات ذات العلاقة وإنجازها.


 




 

 


 

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