الأحد 25-10-2020
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الأحد، 25-10-2020 06:23 م

يجدر تقديم طلب لرئيس لجنة الانتخاب

استقبال طلبات اعتماد مندوبي القوائم الانتخابية

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توضيحية


الوكيل الإخباري- تعتزم الهيئة المستقلة للانتخاب، استقبال طلبات اعتماد مندوبي القوائم في مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب التاسع عشر، وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق للخامس من تشرين الثاني المقبل.

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واشار الناطق الإعلامي للهيئة جهاد المومني الى أنه يشترط في اعتماد مندوبي القوائم والمرشحين أن يكون أردني الجنسية، وقد بلغ الثامنة عشر من عمره بتاريخ صدور قرار اعتماده، وأن لا يكون معتمدا كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة رقابية، وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية لسنة 2016.


وقال المومني إنه يتوجب على مفوضي القوائم أو المرشحين تقديم طلب لرئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية لاعتماد المندوبين لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها وفقاً للنموذج الذي أعده مجلس المفوضين لهذه الغاية.

 

ويتضمن طلب اعتماد المندوبين صورة عن البطاقة الشخصية؛ ليتسنى للهيئة إصدار بطاقات الاعتماد للمندوبين ونشر أسمائهم على الموقع الإلكتروني للهيئة. وأضاف المومني أنه يحق للقائمة اعتماد مندوب واحد فقط في غرفة الاقتراع، بينما للمرشح الحق في المراقبة على كافة مراكز الاقتراع ومركز استخراج النتائج الذي يقتصر على المرشح دون مندوبين.

 

المصدر : بترا

 

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