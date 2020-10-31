استمرار إغلاق متحف الأردن بعد إصابة موظفين بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، أن المتحف سيستمر بإغلاق أبوابه أمام الزوار لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غد الأحد، وذلك بعد ظهور نتائج ايجابية لفحوصات اثنين من كادر المتحف بفيروس كورونا.

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وبين عمارين اليوم السبت، أن المتحف كان قد بدأ بإجراءات الغلق والتعقيم اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي وذلك بعد ظهور نتيجة ايجابية لدى إحدى العاملات المنتديات للعمل في المتحف.



وقال إنه جرى توجيه تعليمات للكوادر العاملة حسب البروتوكول المتبع والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا في احد المؤسسات، وتم التأكيد على الكوادر بالالتزام بالشروط الصحية أثناء تواجدهم في منازلهم وضرورة عمل الفحص اللازم لمن يشعر بوجود أعراض.



