استمرار اغلاق طرقات رئيسية في اربد لاعمال التعبيد

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية إربد الكبرى أن العمل بتعبيد المسرب الشمالي من شارع عبدالقادر التل الممتد من إشارة المحافظة حتى دوار شفيق ارشيدات (الجامعة)، سيستمر حتى استكمال كامل أعمال التعبيد بالخلطة الاسفلتية الساخنة.

اضافة اعلان



وأوضح رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم إغلاق الجزء المتبقي من المسرب الشمالي أمام حركة المرور حتى الانتهاء من إنجاز تعبيده، ولن يتم تأجيل العمل إلى يوم الجمعة القادم موعد الحظر الشامل، متوقعاً إنجاز العمل بالكامل خلال الساعات الـ 24 المقبلة.

المصدر - بترا



