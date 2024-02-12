اصابتان بتصادم مركبتين على طريق العدسية ناعور

الوكيل الإخباري - قال النقيب أيمن الحراحشة، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، وقع على طريق العدسية - ناعور، ونتج عنه إصابتين، تم نقلهم إلى مستشفى البشير من قبل الدفاع المدني.

اضافة اعلان



وأضاف الحراحشة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن الحادث سبّب إعاقة على جزء من الطريق، وتم رفع العوائق من قبل الكوادر، وإعادة فتح السير أمام المركبات.



وحول الضبوطات، بيّن أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 1000/175 على طريق الشونة الجنوبية، وتم اجراء اللازم مع السائق.



ودعا الحراحشة إلى ضرورة الابتعاد عن المخالفات الخطرة والمتحركة، والالتزام بقواعد السير، وترك مسافة أمان بين المركبات، وعدم تغيير المسرب بشكل مفاجئ.