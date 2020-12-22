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الثلاثاء، 22-12-2020 04:49 م

اعلان حالة الطوارىء المتوسطة تحسباً للظروف الجوية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الثلاثاء، عن حالة الطوارىء المتوسطة  اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء  تحسباً للظروف الجوية المتوقعة التي أعلنت عنها دائرة الأرصاد الجوية.
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ودعت الوزارة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.

وتاليا أرقام غرف العمليات التي أعلنت عنها الوزارة: 

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية  ٠٦٥٨٥٠١١١
غرفة عمليات محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١
غرفة عمليات الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١
غرفة عمليات جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧
غرفة عمليات مادبا ٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦
غرفة عمليات معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨
غرفة عمليات المفرق ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩
غرفة عمليات البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣
غرفة عمليات الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠
غرفة عمليات عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤
غرفة عمليات الزرقاء ٠٧٨٠٣٧٧١٢٥
غرفة عمليات العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١
غرفة عمليات اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣
غرفة عمليات لواء الرمثا ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨
غرفة عمليات اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤

 




 

 


 

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