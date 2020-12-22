اعلان حالة الطوارىء المتوسطة تحسباً للظروف الجوية

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الثلاثاء، عن حالة الطوارىء المتوسطة اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء تحسباً للظروف الجوية المتوقعة التي أعلنت عنها دائرة الأرصاد الجوية.ودعت الوزارة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية.وتاليا أرقام غرف العمليات التي أعلنت عنها الوزارة:طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١غرفة عمليات محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١غرفة عمليات الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١غرفة عمليات جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧غرفة عمليات مادبا ٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦غرفة عمليات معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨غرفة عمليات المفرق ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩غرفة عمليات البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣غرفة عمليات الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠غرفة عمليات عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤غرفة عمليات الزرقاء ٠٧٨٠٣٧٧١٢٥غرفة عمليات العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١غرفة عمليات اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣غرفة عمليات لواء الرمثا ٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨غرفة عمليات اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤