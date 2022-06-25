اعلان حكومي بشأن دعم الرواتب

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت وزارة الاقتصاد الرقمي اعلاناً لتمكين الشركات والمنشآت وأصحاب الشركات الناشئة من التسجيل ببرنامج دعم الرواتب.



وجاء في الاعلان الذي رصده موقع الوكيل الاخباري على صفحة الوزارة على الفيسبوك : " تُقدم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دعم لرواتب الخريجين من خلال توفير فرص عمل مؤقتة في القطاع الرقمي والريادي للشركات والمؤسسات ولمدة 6 أشهر لكل ملتحق بالبرنامج" .



واضافت : " حيث تدعم ما قيمته (50%) من الراتب الشهري (وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب) مضافا لهاً بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين " .



ونوهت بأنه ولمزيد من المعلومات يمكن للشركات والمنشآت وأصحاب الشركات الناشئة الاطلاع على موقع الوزارة .

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