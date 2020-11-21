السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 01:57 م

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة التربية والتعليم الاعلان التالي :
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المراجعينَ الكرام في إدارات مركز الوزارة/ العبدلي،

سيُعتَمَدُ برنامجٌ لاستقبالكم، اعتبارًا من صباح غدٍ الأحد الموافق 22 / 11 / 2020 ولغاية منتصف شهر كانون الأول / 12 المقبل وذلك على النحو التالي:

الأحد : إدارة الموارد البشرية / إدارة النشاطات التربوية. 

الإثنين : إدارة الأبنية والمشاريع / إدارة اللوازم والتزويد / إدارة الشؤون المالية.

الثلاثاء : إدارة الموارد البشرية / إدارة الشؤون القانونية.

الأربعاء : إدارة التخطيط والبحث التربوي / إدارة الشؤون المالية. 

الخميس : إدارة التعليم العام / إدارة العلاقات الثقافية / إدارة الإشراف والتدريب. 

ويستمر استقبال المراجعين في باقي الإدارات الواقعة خارج المبنى الرئيسي للوزارة وتقديم خدماتها كالمعتاد طيلة أيام الدوام الرسمي. 

ونؤكد مراجعينا الكرام، على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظًا على سلامتكم وسلامة الموظفين.


 




 

 


 

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