اعلان من صندوق المعونة الوطنية حول برنامج الدعم النقدي

الوكيل الإخباري-

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أعلن صندوق المعونة الوطنية، أن 180 ألف أسرة تقدمت إلكترونيا لبرنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" وبرنامج "تكافل 3"، منذ فتح باب التسجيل السبت، بحسب الناطق باسم الصندوق ناجح الصوالحة.وقال الصوالحة الاثنين، إن الصندوق استقبل يومي السبت والأحد 180 ألف طلب من أرباب أسر للحصول على برنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" وبرنامج "تكافل 3".مدير الصندوق عمر المشاقبة، قال السبت إن برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل 3، موجه للأسر المحتاجة، التي تضررت من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم، حيث ستحصل الأسر المستفيدة من البرنامج على دعمٍ نقدي لـ 6 أشهر في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن برنامج الدعم التكميلي، مخصص للأسر الفقيرة "فقر مزمن".وأوضح المشاقبة، أن الصندوق يعتمد حاليًا الطلب الإلكتروني الموحد، حيث بإمكان أي أسرة من الأسر المستهدفة بهذه البرامج، وسبق وتقدمت بطلب إلكتروني للبرامج التي نفذها الصندوق العودة لهذا الطلب وتحديثه، وإعادة إرساله، حسب النوافذ المخصصة لكل برنامج.وبين أن فترة تقديم الطلبات إلكترونيا ستكون متاحة لغاية صباح الجمعة 1 كانون الثاني/يناير 2021، على الرابط الإلكتروني"، داعيًا الأسر التي تحتاج للمساعدة في عمليات التسجيل أو للاستفسار عن هذه البرامج الاتصال بالمركز الوطني للاتصال على الرقم "065008080 " أو على مركز الدعم والمساندة في الإدارة العامة للصندوق على رقم "0791268888".