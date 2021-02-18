اغلاق جميع طرق اربد المؤدية الى عجلون

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قادت هواية اللعب بالثلوج الى محاصرة العشرات من المواطنين في مركباتهم على طريق إربد عجلون في المنطقة الواقعة بين مثلث ارحابا ومثلث صخرة عبين ما دفع محافظ اربد رضوان العتوم الى اتخاذ قرار بإغلاق الطريق بالتنسيق مع محافظ عجلون وقائد امن اقليم الشمال.وقال العتوم لوكالة الانباء الاردنية "بترا" ان المركبات التي علقت جراء تراكم الثلوج وان كانت علقت في منطقة تابعة اداريا لمحافظة عجلون الا ان اصحابها يقطنون في محافظة اربد وقد قادتهم هوايتهم للعب بالثلوج الى المجازفة والوصول الى مناطق تراكمها في عجلون ما ادى الى محاصرتهم داخل مركباتهم .وأكد أن آليات وفرق الطوارئ العاملة على امتداد الطريق الواصل بين محافظتي اربد وعجلون تعمل على اخلاء المركبات المحاصرة بين الثلوج واعادة من فيها الى مناطق سكناهم، داعيا المواطنين الى عدم المغامرة والمجازفة بالوصول الى مناطق تراكم الثلوج فيها والمتراكمة في مناطق بعيده عن الطرق الرئيسة.وبين المحافظ العتوم، ان جميع الطرق في المحافظة سالكة باستثناء بعض الطرق الفرعية في لواء المزار الشمالي واجزاء من لواءي بني عبيد والكورة والعمل جار على فتحها بعد انجاز فتح الطرق الرئيسة والحيوية .ولفت المحافظ العتوم الى انه تم كذلك اغلاق طريق النعيمة- سامتا- صخرة وطريق عجلون- برقش لمنع المغامرين من المتنزهين من الوصول الى مناطق تراكم الثلوج في عجلون ولضمان عدم اعاقة عمل فتح الطرق الرئيسة والفرعية التي اكد ان بعضها سالك بحذر، كما هو الحال في الطرق الفرعية في المزار الشمالي وصمد وارحابا وبرقش.واوضح العتوم، ان الاجهزة المعنية وفرق الطوارئ تعاملت من خلال غرفة العمليات الرئيسة في المحافظة والغرف الفرعية في الوحدات الادارية خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية مع عدد من حالات تجمع مياه الامطار ومداهمتها لبعض المنازل واحداثها انهيارات في اسوار بعض المنازل في لواءي بني عبيد والرمثا.