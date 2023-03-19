افتتاح فعاليات اليوم الوظيفي التقني في الأردنية

الوكيل الاخباري - افتتحت اليوم الأحد، في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية فعاليات اليوم التقني الوظيفي الذي نظمته الكلية بالتشارك مع قسم هندسة الحاسوب في كلية الهندسة والتكنولوجيا ومكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين ومركز الابتكار والريادة.



وقال عميد الكلية الدكتور صالح الشرايعة إن هذا اليوم جاء ليجسد العلاقة المتينة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، حيث يهدف إلى إعطاء الطلبة فرصة التعرف عن كثب على سوق العمل، ممثلا بشركات أردنية أثبتت مكانتها على الصعيد المحلي والعربي والإقليمي في شتى المجالات.

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