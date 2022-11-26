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السبت، 26-11-2022 04:19 م

افتتاح فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

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الوكيل الإخباري - نظمت جمعية النساء العربيات بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، حفل افتتاح فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "وطنا بتقدم وبكبر.. وأسرنا بدون العنف بتعمر".

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وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة، الدكتورة مها العلي خلال رعايتها للحفل، إن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025 أولت الاهتمام البالغ بقضية العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومسبباته، حيث تسعى الاستراتيجية من خلال أهدافها إلى تمتع النساء والفتيات بحياة خالية من جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.


وبينت أن العنف الاقتصادي من أهم المسببات للعنف ضد النساء بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص، حيث يؤدي العنف الاقتصادي إلى تهميش دور النساء كعنصر فاعل في سوق العمل وكشريك في بناء الأسرة.


ولفتت إلى أن هذه اللجنة ساهمت بالتعاون مع وزارة العمل في إدخال جملة من التعديلات على قانون العمل خلال السنوات الماضية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لدخول المرأة إلى سوق العمل.

 

 




 

 


 

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