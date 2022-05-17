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الثلاثاء، 17-05-2022 03:29 م

افتتاح مدرستين في محافظة الكرك

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، شيري كارلين، اليوم الثلاثاء، مدرستين في محافظة الكرك.

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وقال عويس، خلال الافتتاح، بحضور أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس جمال ابو عيد وفعاليات تربوية، إن افتتاح المدرستين سيشكل إضافة نوعية للبيئة التعليمية لإسهامها بالتخفيف من المدارس المستأجرة و الاكتظاظ الطلابي ودوام الفترتين، لافتا إلى أهمية المساعدات الأميركية للأردن، وخاصة في مجال التعليم والأبنية المدرسية.


وأوضح أن تمويل المدرستين يأتي ضمن مساعدات الوكالة الأميركية والمتعلقة ببناء حوالي 25 مدرسة بمختلف محافظات المملكة، إضافة إلى صيانة حوالي 120 مدرسة وتجهيز حوالي 220 غرفة صفية إضافية. وأضاف أن مدرسة الثنية تتسع لحوالي 750 طالبا وطالبة من مختلف الفئات، مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، بالإضافة إلى مدرسة مؤتة والتي هي قيد الإنشاء.

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