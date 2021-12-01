اكثر من 100 الف اسطوانة .. المنخفض يرفع الطلب على الغاز

الوكيل الإخباري - قال نقيب اصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات إن المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة رفع الطلب على الغاز المنزلي بشكل واضح.

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وأضاف السعيدات لـ "الوكيل الإخباري" أن الطلب اليومي على الغاز ارتفع اليوم الأربعاء بمعدل 116 ألف اسطوانة.



وعن مادتي الكاز والديزل، أوضح أن الطلب عليهما ما زال بالمعدل المعتاد والطبيعي.



واكد السعيدات أن جميع محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز في المملكة جاهزة وعلى أتم الإستعداد، منوهاً إلى أنه لا يوجد أي نقص في عمليات التوريد.



وتشهد معظم المحافظات منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء تساقطاً مستمراً للأمطار.

