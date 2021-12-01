الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي لـ "الوكيل": الفصل الجامعي الثاني وجاهياً

مصدر رسمي : التعليم الوجاهي مستمر في المدارس والجامعات

البورصة تنهي تداولاتها على ارتفاع

وزير التربية : التعليم للفصل الدراسي الأول مستمر وجاهيا

الحكومة تدرس إصدار كتاب جديد لطلبة المدارس

%45.97 من إصابات كورونا المسجلة في الأردن الأربعاء من المدارس

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

افتتاح معرض "صنع بعزيمة" لمنتوجات نزلاء مراكز الإصلاح

شركس يتفقد العيادة الطبية في معبر جسر الملك حسين

“الهاشمية” تقدم قروضاً لـ822 طالباً وطالبة

الأربعاء، 01-12-2021 01:59 م

اكثر من 100 الف اسطوانة .. المنخفض يرفع الطلب على الغاز

M63A2297


الوكيل الإخباري - قال نقيب اصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات إن المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة رفع الطلب على الغاز المنزلي بشكل واضح. 

اضافة اعلان


وأضاف السعيدات لـ "الوكيل الإخباري" أن الطلب اليومي على الغاز ارتفع اليوم الأربعاء بمعدل 116 ألف اسطوانة. 


وعن مادتي الكاز والديزل، أوضح أن الطلب عليهما ما زال بالمعدل المعتاد والطبيعي. 


واكد السعيدات أن جميع محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز في المملكة جاهزة وعلى أتم الإستعداد، منوهاً إلى أنه لا يوجد أي نقص في عمليات التوريد. 


وتشهد معظم المحافظات منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء تساقطاً مستمراً للأمطار.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
640

التعليم العالي لـ "الوكيل": الفصل الجامعي الثاني وجاهياً

666666

مصدر رسمي : التعليم الوجاهي مستمر في المدارس والجامعات

1120212921151343591701

وزير التربية : التعليم للفصل الدراسي الأول مستمر وجاهيا

المدارس

%45.97 من إصابات كورونا المسجلة في الأردن الأربعاء من المدارس

1120211712506286779639

الحكومة تدرس إصدار كتاب جديد لطلبة المدارس

كورونا 5

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

أخبار متعلقة
76f3c7db-4c76-419b-adc3-fd2f1482ead5

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

4202120161524314661833

المياه: لا تغيير على أدوار المياه خلال المنخفض

6073728c-4b9b-441c-9b6b-f254a44c3e05

الأشغال تتعامل مع 142 بلاغا خلال المنخفض الجوي الحالي

غاز 2

47 % زيادة الطلب على أسطوانات الغاز خلال المنخفض

89af11b6971fc62700ae7fc5e339f7b0

25% ارتفاع الطلب على الحلويات في يومين

270471ce98c271e87b1aeb88fd1edc672165b5a8

30% تراجع مبيعات المخابز وتوقعات بارتفاع الطلب مع المنخفض