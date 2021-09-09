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الأردنية تكرم الطلبة الفائزين بجائزة ولي العهد

الخميس، 09-09-2021 02:33 م

الأردنية تكرم الطلبة الفائزين بجائزة ولي العهد

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الوكيل الاخباري - كرم رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الخميس، الطلبة الفائزين بالمركز الثالث في الدورة الثانية لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، عن مشاركتهم بتطبيق "دوائي" بإشراف مركز الابتكار والريادة.

وأشاد عبيدات في بيان للجامعة، بدور الجائزة في تشجيع العمل لدى الشباب ضمن روح الفريق الواحد، وتحفيزها لطلبة الجامعات على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية لتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة.

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