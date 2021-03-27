السبت 27-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

إرادة ملكية بتعيين سمير مطاوع وجورج حزبون بمجلس الأعيان

الامن العام يحقق في ملابسات وفاة فتاة داخل منزلها

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخرشة والجرايدة والزغول والوادي والمحادين والزعبي والعوضات

وفاة الدكتور محمد فؤاد ابو النادي

الملك والكاظمي يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية

فرنسا تكثف التفتيش في المطارات والمعابر لمواجهة كورونا

وزير الزراعة يبحث مع الفاو سبل دعم المزارعين

ايعاز من وزير التربية والتعليم الى جميع المدارس

الارصاد تحذر من طقس يوم الاحد

السبت، 27-03-2021 03:46 م

الأردنيون على موعد مع أحداث هامة هذا الاسبوع

3202126213859351165911


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عقد العزم على إجراء تعديله الوزاري الثالث خلال الأسبوع الجاري لتعبئة شاغري الصحة والعمل .
اضافة اعلان

 بدوره اكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التخفيفية المعلن عنها سابقاً منتصف الإسبوع خلال مؤتمر صحفي رسمي  .

 وكان دودين اكد في تصريحات سابقة إن الحكومة ستعلن عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف للتخفيف عن جيب المواطن بالدرجة الأولى الأسبوع الحالي .

وأوضح أنّ هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية التي يعاني منها المواطنون نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وقال دودين إن الحكومة لن تألو جهداً من أجل التخفيف على المواطنين وعبور هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المملكة نتيجة تداعيات وباء كورونا ومدى تأثيرها اقتصادياً على جميع القطاعات.

وأكد أننا نمر اليوم في منحنى وبائي حرج جداً، لكن الحكومة تعمل بكل السبل لكي نصل إلى صيف آمن يتخلله فتح للقطاعات وعودة تدريجية للحياة الطبيعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202124171121607295349

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

إرادة ملكية سامية

إرادة ملكية بتعيين سمير مطاوع وجورج حزبون بمجلس الأعيان

3202124111820470619434

الامن العام يحقق في ملابسات وفاة فتاة داخل منزلها

320212622329156994582

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخرشة والجرايدة والزغول والوادي والمحادين والزعبي والعوضات

88

وفاة الدكتور محمد فؤاد ابو النادي

55

الملك والكاظمي يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية

أخبار متعلقة
وز

الخصاونة يوجه للتحقيق في حادثة مستشفى السلط

604b5ba143c4e

وزارة العمل: تحديد ساعات الدوام للقطاع العام لا ينطبق على القطاع الخاص

32021717511407652455

رئيس الوزراء يصدر بلاغ رقم 27

320217121552537534723

رئيس الوزراء يصدر أمر دفاع رقم 27

الخصاونة

رئيس الوزراء يصدر بلاغ رقم 26

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

وزير العمل يتعهد بتوفير فرص عمل للمتعطلين