الأردنيون على موعد مع أحداث هامة هذا الاسبوع

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عقد العزم على إجراء تعديله الوزاري الثالث خلال الأسبوع الجاري لتعبئة شاغري الصحة والعمل .بدوره اكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التخفيفية المعلن عنها سابقاً منتصف الإسبوع خلال مؤتمر صحفي رسمي .وكان دودين اكد في تصريحات سابقة إن الحكومة ستعلن عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف للتخفيف عن جيب المواطن بالدرجة الأولى الأسبوع الحالي .وأوضح أنّ هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية التي يعاني منها المواطنون نتيجة تداعيات جائحة كورونا.وقال دودين إن الحكومة لن تألو جهداً من أجل التخفيف على المواطنين وعبور هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المملكة نتيجة تداعيات وباء كورونا ومدى تأثيرها اقتصادياً على جميع القطاعات.وأكد أننا نمر اليوم في منحنى وبائي حرج جداً، لكن الحكومة تعمل بكل السبل لكي نصل إلى صيف آمن يتخلله فتح للقطاعات وعودة تدريجية للحياة الطبيعية.