الأردنيون على موعد مع 3 عطل رسمية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يترقب الاردنيون العطل الرسمية المتبقية في العام الحالي مع انتهاء عطلة رأس السنة الهجرية الموافق اليوم 7 تموز / يوليو (الأحد) ، ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري ، تاليا قائمة العطلات الرسمية المتبقية لعام 2024 :

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1 - يوم الانتخابات النيابية الموافق 10 أيلول / سبتمبر (الثلاثاء) وتقره الحكومة لاعطاء المجال أمام الناخبين لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في مجلس النواب القادم.

2 - ذكرى المولد النبوي الشريف الموافق 15 أيلول / سبتمبر (الأحد).

3- عيد الميلاد المجيد الموافق 25 كانون الأول / ديسمبر (الأربعاء) .

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