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الجمعة، 08-10-2021 12:40 م

الأردن في قائمة أبو ظبي المحدثة للدول الخضراء

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الوكيل الاخباري- كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المُحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، دعماً لتخفيف إجراءات السفر مع الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لضمان صحة وسلامة الجميع.

ووضعت الأردن ضمن الدول على القائمة التي دخلت حيز التنفيذ الساعة 12:01 صباح الجمعة.

وسيُعفى كافة المسافرين (المُطعمين وغير المُطعمين) القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي في الإمارة، ويجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 (تحليل PCR) تم استلامها في غضون 48 ساعة على الأكثر قبل موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

وسيُطلب من المسافرين الحاصلين على اللقاح الكامل والقادمين من إحدى دول "القائمة الخضراء" المُحدثة إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي (يعد تاريخ الوصول هو اليوم الأول). أما بالنسبة للمسافرين غير المُطعمين القادمين من إحدى دول "القائمة الخضراء"، فيجب عليهم إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) في اليوميّن السادس والتاسع من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الدول والمناطق والأقاليم المدرجة في القائمة ستُحَدَّث دورياً بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19. وستُدرج أسماء الدول التي تتوافق مع المعايير الصارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنطبق هذه الإجراءات على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار فقط وليس على الجنسية.

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