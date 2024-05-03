الجمعة 03-05-2024
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الجمعة، 03-05-2024 09:26 م

الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة ومنع الهجوم على رفح

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الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، ومنع هجوم إسرائيلي على مدينة رفح، وإدخال مساعدات كافية وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحؤول دون توسع الحرب إقليمياً.

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وحذر الصفدي خلال اللقاء في أمستردام، من التبعات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة واقتحام رفح، مؤكدا أهمية العمل المشترك من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية، وإدخال المساعدات بشكل كاف وفوري، وتمكين منظمات الأمم المتحدة من العمل بحرية لاستلام المساعدات وتوزيعها.


وأكّد ضرورة تكاتف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل للصراع على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار.


كما أكّدا، اللذان تابعا المحادثات، التي كان جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته أجرياها خلال اتصالهما الهاتفي في 24 نيسان 2024، استمرار العمل المشترك والتشاور في جهود وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق السلام العادل والشامل.


وثمن الصفدي موقف هولندا الداعم لحل الدولتين، وأكد أهمية التعاون القائم بين البلدين في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.


وأكد الوزيران عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات.

 




 

 


 

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