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الإثنين، 04-10-2021 08:46 م

الأردن يترأس الاجتماع الوزاري لدول حوض المتوسط بالقاهرة

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الوكيل الاخباري - ترأس وزير البيئة نبيل مصاروة، بالاشتراك مع ممثل الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون اتفاقية الاتحاد الأوروبي الخضراء، فرانس مانس، افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري الثاني حول البيئة والعمل المناخي، الذي تعقد أعماله في القاهرة، اليوم الاثنين.

ويهدف هذا الاجتماع لتبني الإعلان الوزاري الثاني حول البيئة والعمل المناخي، بعد مضي خمسة أعوام على الإعلان الوزاري الأول الذي تم اعتماده في أثينا عام 2014. 

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