الأحد 25-07-2021
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الأحد، 25-07-2021 04:09 م

الأردن يدين إطلاق الحوثيين لطائرات مفخخة باتجاه السعودية

الخارجية


الوكيل الإخباري - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إطلاق مليشيات الحوثي (3) طائرات مفخخة و صاروخا بالستيا باتجاه جازان السعودية حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

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وشددت الوزارة في بيان صحفي على موقف المملكة الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشأة المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار والسلام. 


وأكدت وقوف الأردن المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها ، مجددة التأكيد على أن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.


 




 

 


 

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