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الجمعة، 05-03-2021 03:20 م

إطلاق صاروخ بالستي باتجاه جازان

الأردن يدين استهداف الحوثيين للسعودية

وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وآخرها إطلاق صاروخ بالستي باتجاه منطقة جازان وعدد من الطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار باتجاه مدينة خميس مشيط حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح.

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وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز على موقف المملكة الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والتصعيد الخطير في استهداف المناطق المدنية الذي يشكل انتهاكا صارخا لكل الاعراف الدولية خصوصا القانون الدولي الانساني.


كما أكد وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها الشقيق.
وشدد على ان أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

 

المصدر : بترا

 

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