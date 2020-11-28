الأردن يدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية

الوكيل الاخباري -

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التفجير الإرهابي الذي استهدف متجراً في العاصمة الصومالية، مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة لهذا الفعل الإرهابي الجبانكما أكد موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.